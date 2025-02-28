В сербской «Црвене Звезде» объяснили перфоманс в поддержку России: «Это преступление?»

«Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками, а также они показывают еще более надежные отношения между фанатами “Црвены Звезды” и московского “Спартака”. Эта акция была организована исключительно нашими фанатами, это их инициатива.



По поводу этого никаких звонков из Евролиги в наш клуб не было. А с какой стати им быть? Разве в этих песнях можно увидеть преступление? И к тому же, как все мы помним, на прошлой неделе Евролига объявила, что российские клубы очень близки к возвращению в турнир. Так что мы все очень ждем этого!» — сказал Вуйчин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.