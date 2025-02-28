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В сербской «Црвене Звезде» объяснили перфоманс в поддержку России: «Это преступление?»

Пресс-секретарь баскетбольной «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин высказался об акте поддержки России со стороны болельщиков команды на матче Евролиги против «Жальгириса» (80:86).

Перед игрой болельщики сербского клуба исполнили песню «Катюша». Также во время разминки звучали «Знаешь ли ты» в исполнении MakSim и «Россия». Кроме того, зрители выложили на верхнем ярусе трибун сербский флаг, а на нижнем — российский.

«Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками, а также они показывают еще более надежные отношения между фанатами “Црвены Звезды” и московского “Спартака”. Эта акция была организована исключительно нашими фанатами, это их инициатива.

По поводу этого никаких звонков из Евролиги в наш клуб не было. А с какой стати им быть? Разве в этих песнях можно увидеть преступление? И к тому же, как все мы помним, на прошлой неделе Евролига объявила, что российские клубы очень близки к возвращению в турнир. Так что мы все очень ждем этого!» — сказал Вуйчин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.