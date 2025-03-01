Баскетболисты «Зенита» победили «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев площадки со счетом 86:63 (17:19, 28:15, 21:14, 20:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист петербургской команды Дуэйн Бэйкон, набравший 17 очков. У гостей больше всех очков набрали Галин Смит и Григорий Мотовилов (по 12).