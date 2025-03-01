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Баскетболисты «Зенита» победили «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Зенита» одержали девятую победу подряд, обыграв «Астану».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев площадки со счетом 86:63 (17:19, 28:15, 21:14, 20:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист петербургской команды Дуэйн Бэйкон, набравший 17 очков. У гостей больше всех очков набрали Галин Смит и Григорий Мотовилов (по 12).

«Зенит» одержал девятую победу подряд и с 28 выигранными матчами из 33 занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. «Астана» (1 победа) располагается на заключительной, 12-й позиции.