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Брэдли Бил не вышел на вторую половину матча с «Клипперс» из-за травмы икроножной мышцы

Форвард отыграл 15 минут, набрав 0 очков (0 из 4 с игры), 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Бил не вышел на паркет после перерыва из-за болевых ощущений в левой икроножной мышце.

На его счету в этом сезоне 17,6 очка, 3,6 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за 32,5 минуты в среднем в 43 матчах.