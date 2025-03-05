Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нико Харрисон: «Вижу в Кайри Ирвинге ярость и страсть Кобе»

"Нет слов, чтобы описать значение Кайри Ирвинга для команды и организации.

Источник: Спортс"

Он сердце и душа команды, сделал Даллас вторым своим домом и частью своей семьи. Счастлив тому, что наблюдаю его путь, эволюцию и рост. Его подход к баскетболу, который не утратил энергии и страсти его первых лет в лиге.

Его рабочая этика и верность делу показывают, что он сделан из того же теста, что и другие великие игроки. Я знаю, я видел это вживую, его ярость и страсть напоминают мне Кобе.

Мы уверены, что Ирвинг вернется и будет только сильнее«, — заключил генменеджер “Мэверикс”.

Звездный разыгрывающий «Далласа» выбыл минимум до конца сезона с травмой передней крестообразной связки.