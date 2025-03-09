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Во время матча «Голден Стэйт» — «Детройт» сработала пожарная сигнализация

В концовке первой четверти в Chase Center сработала пожарная сигнализация. После нескольких звуковых сигналов на большом экране появилась надпись: "Внимание. В здании объявлена пожарная тревога. Проходите к ближайшему выходу.

Источник: Спортс"

В концовке первой четверти в Chase Center сработала пожарная сигнализация. После нескольких звуковых сигналов на большом экране появилась надпись: «Внимание. В здании объявлена пожарная тревога. Проходите к ближайшему выходу. Не используйте лифт».

Сотни людей незамедлительно отправились к выходам.

Через несколько минут на арене объявили, что это была «ложная тревога» и можно оставаться на своих местах.

Во время неразберихи игроки обеих команд столпились рядом со скамейками.

«Голден Стэйт» одержал победу над «Пистонс» — 115:110.