Во время матча «Голден Стэйт» — «Детройт» сработала пожарная сигнализация

В концовке первой четверти в Chase Center сработала пожарная сигнализация. После нескольких звуковых сигналов на большом экране появилась надпись: «Внимание. В здании объявлена пожарная тревога. Проходите к ближайшему выходу. Не используйте лифт».
Сотни людей незамедлительно отправились к выходам.
Через несколько минут на арене объявили, что это была «ложная тревога» и можно оставаться на своих местах.
Во время неразберихи игроки обеих команд столпились рядом со скамейками.
«Голден Стэйт» одержал победу над «Пистонс» — 115:110.