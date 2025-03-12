Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»

"Дзюба — большой молодец. Серьезное достижение. Просто красавчик. Я Артема с его рекордом поздравил, пожелал ему удачи и продолжать в том же духе. Он тоже пожелал мне успехов и удачи в моей работе, пожелал развивать баскетбол в Брянске. Очень рад за Артема.