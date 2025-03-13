Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рич Пол: «Нельзя говорить о конкретных сроках восстановления Леброна Джеймса»

"Леброн Джеймс знает свое тело лучше, чем кто-либо другой, так что его мнение, разумеется, является главным. Но нужно правильно подойти к реабилитации. Возрастные игроки провели много на площадке в этом сезоне и на Олимпиаде.

"Леброн Джеймс знает свое тело лучше, чем кто-либо другой, так что его мнение, разумеется, является главным. Но нужно правильно подойти к реабилитации. Возрастные игроки провели много на площадке в этом сезоне и на Олимпиаде. К подобным травмам нужно относиться соответственно.

У «Лейкерс» 6-е самое сложное расписание на финальной стадии чемпионата. Им в любом случае предстояло много работы с составом и взаимодействием независимо от статуса Леброна.

Сейчас пока нельзя говорить о конкретных сроках восстановления", — заключил агент звездного баскетболиста.