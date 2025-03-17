«Орландо» прервал победную серию «Кливленда»

Решающий бросок на свой счет записал Паоло Банкеро — его попадание со средней вывело «Орландо» вперед (104:103). И после промаха Деандре Хантера Кентавиус Колдуэлл-Поуп реализовал два штрафных за 31 секунду до финальной сирены. На заключительном отрезке Макс Струс и Донован Митчелл не смогли сравнять счет дальними попаданиями.
«Нужно отдать должное “Орландо”. У них защита в топ-3 лиги, так они играют. Отличная защитная команда», — сказал главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.
В составе «Кливленда» отсутствовал Эван Мобли, пропускавший матч из-за проблем со стопой.
На этом поражении прервалась рекордная в истории «Кливленда» победная серия, которая составила 16 матчей. Впервые с новой командой проиграл Деандре Хантер, после его перехода «Кэвз» выиграли 13 встреч подряд.