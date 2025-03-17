«Орландо» прервал победную серию «Кливленда»

Решающий бросок на свой счет записал Паоло Банкеро — его попадание со средней вывело «Орландо» вперед (104:103). И после промаха Деандре Хантера Кентавиус Колдуэлл-Поуп реализовал два штрафных за 31 секунду до финальной сирены. На заключительном отрезке Макс Струс и Донован Митчелл не смогли сравнять счет дальними попаданиями.