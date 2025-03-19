Он говорит моему приятелю Джеймсу Хардену, что он что-то для него сделает, и потом ИИ говорит ему не платить Джеймсу Хардену такую ​​сумму? ИИ говорит ему подписать Пола Джорджа? Подписать Ника Нерса? ИИ говорит ему подписать Калеба Мартина из «Майами», потому что тот хорошо играл в серии с «Бостоном»? Он не умеет бросать. У вас есть три доминирующих парня, которым нужен мяч в руках. Почему это первый игрок, которого вы подписываете, верно?