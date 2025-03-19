«Он как будто пытается перехитрить игру». Маркус Моррис раскритиковал Дэрила Мори за использование ИИ

«Я впервые это говорю, но я не доверяю Дэрилу Мори. Я просто не доверяю ему. Я думаю, он мыслит слишком далеко вперед о том, как нужно играть в баскетбол. Он пытается создать совершенно новую команду. Он пытается приобрести игроков. Он переставляет их туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он вообще понимает динамику пребывания в “Филадельфии”? Какие игроки нужны в “Филадельфии”?
Я понимаю, что команда должна сначала кристаллизоваться, прежде чем вы начнете говорить об ИИ. Что делает ИИ? Я понимаю, какое влияние он может оказать, может быть, на показатели и тому подобное, но то, что он говорит вам, каких игроков вам следует выбирать или с кем они сыграются. Что он выиграл? По-моему, он давно ничего не выигрывал, верно?
Он говорит моему приятелю Джеймсу Хардену, что он что-то для него сделает, и потом ИИ говорит ему не платить Джеймсу Хардену такую сумму? ИИ говорит ему подписать Пола Джорджа? Подписать Ника Нерса? ИИ говорит ему подписать Калеба Мартина из «Майами», потому что тот хорошо играл в серии с «Бостоном»? Он не умеет бросать. У вас есть три доминирующих парня, которым нужен мяч в руках. Почему это первый игрок, которого вы подписываете, верно?
Почему вы собрали эту команду? Зачем вы хотите создать совершенно новую команду? Я не видел ни одной команды с 10 новыми игроками, которая играла бы очень хорошо в следующем сезоне. Я даже не знаю, делала ли когда-либо какая-либо команда это. Мне просто не нравится, как он выбирает и меняет игроков. Он как будто пытается перехитрить игру«, — сказал бывший форвард “Сиксерс”.