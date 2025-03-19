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«Он как будто пытается перехитрить игру». Маркус Моррис раскритиковал Дэрила Мори за использование ИИ

"Я впервые это говорю, но я не доверяю Дэрилу Мори. Я просто не доверяю ему. Я думаю, он мыслит слишком далеко вперед о том, как нужно играть в баскетбол. Он пытается создать совершенно новую команду. Он пытается приобрести игроков.

Источник: Спортс"

«Я впервые это говорю, но я не доверяю Дэрилу Мори. Я просто не доверяю ему. Я думаю, он мыслит слишком далеко вперед о том, как нужно играть в баскетбол. Он пытается создать совершенно новую команду. Он пытается приобрести игроков. Он переставляет их туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он вообще понимает динамику пребывания в “Филадельфии”? Какие игроки нужны в “Филадельфии”?

Я понимаю, что команда должна сначала кристаллизоваться, прежде чем вы начнете говорить об ИИ. Что делает ИИ? Я понимаю, какое влияние он может оказать, может быть, на показатели и тому подобное, но то, что он говорит вам, каких игроков вам следует выбирать или с кем они сыграются. Что он выиграл? По-моему, он давно ничего не выигрывал, верно?

Он говорит моему приятелю Джеймсу Хардену, что он что-то для него сделает, и потом ИИ говорит ему не платить Джеймсу Хардену такую ​​сумму? ИИ говорит ему подписать Пола Джорджа? Подписать Ника Нерса? ИИ говорит ему подписать Калеба Мартина из «Майами», потому что тот хорошо играл в серии с «Бостоном»? Он не умеет бросать. У вас есть три доминирующих парня, которым нужен мяч в руках. Почему это первый игрок, которого вы подписываете, верно?

Почему вы собрали эту команду? Зачем вы хотите создать совершенно новую команду? Я не видел ни одной команды с 10 новыми игроками, которая играла бы очень хорошо в следующем сезоне. Я даже не знаю, делала ли когда-либо какая-либо команда это. Мне просто не нравится, как он выбирает и меняет игроков. Он как будто пытается перехитрить игру«, — сказал бывший форвард “Сиксерс”.