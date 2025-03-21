Роберт Уильямс пропустит еще 4−6 недель

В текущем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 5,8 очка и 5,9 подбора за 17,5 минуты в игре.
В контракте игрока следующий сезон является последним, за него он получит 13,3 млн долларов.
Уильямс выбыл еще на 4−6 недель после артроскопической процедуры, проведенной для устранения воспаления в левом колене.
В текущем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 5,8 очка и 5,9 подбора за 17,5 минуты в игре.
В контракте игрока следующий сезон является последним, за него он получит 13,3 млн долларов.