Дерик Куин принес победу Мэриленду попаданием под сирену

«Иногда ты чертишь комбинацию для парня, но, возможно, ему не нужен мяч в такой момент, — рассказал главный тренер Мэриленда Кевин Уиллард. — Но он дословно сказал: “Дайте мне гребаный мяч”. Как только он это сказал, решение было простым».
Куин — четвертый первогодка, которому удавалось забить победный бросок под сирену с 1985 года.
«Это мой первый победный бросок, — отметил Куин. — Тренер нарисовал комбинацию под меня, партнеры доверились мне, а я — им. Я немного нервничал, но знал, что я обязан, обязан попасть».
Куин претендует на то, чтобы его выбрали под лотерейным пиком на драфте-2025. Против Колорадо Стэйт он набрал 17 очков (7 из 12 с игры), 6 подборов и 2 блока.
В следующей стадии Мэриленд встретится с Флоридой.