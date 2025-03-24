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Дерик Куин принес победу Мэриленду попаданием под сирену

У «Террапинс» оставалось 3,7 секунды на спасение. После тайм-аута мяч довели до Дерика Куина, который и совершил решающий бросок.

«Иногда ты чертишь комбинацию для парня, но, возможно, ему не нужен мяч в такой момент, — рассказал главный тренер Мэриленда Кевин Уиллард. — Но он дословно сказал: “Дайте мне гребаный мяч”. Как только он это сказал, решение было простым».

Куин — четвертый первогодка, которому удавалось забить победный бросок под сирену с 1985 года.

«Это мой первый победный бросок, — отметил Куин. — Тренер нарисовал комбинацию под меня, партнеры доверились мне, а я — им. Я немного нервничал, но знал, что я обязан, обязан попасть».

Куин претендует на то, чтобы его выбрали под лотерейным пиком на драфте-2025. Против Колорадо Стэйт он набрал 17 очков (7 из 12 с игры), 6 подборов и 2 блока.

В следующей стадии Мэриленд встретится с Флоридой.