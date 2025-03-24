Дерик Куин принес победу Мэриленду попаданием под сирену

«Иногда ты чертишь комбинацию для парня, но, возможно, ему не нужен мяч в такой момент, — рассказал главный тренер Мэриленда Кевин Уиллард. — Но он дословно сказал: “Дайте мне гребаный мяч”. Как только он это сказал, решение было простым».