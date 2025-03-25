Энтони Дэвис после матча с «Бруклином»: «У меня не было сомнений, что я вернусь»

Я дал команде понять, что как только я буду на 100% здоров, и если у нас еще останутся игры, то выйду на площадку. Мы все обсудили, я прошел реабилитацию и смог сыграть сегодня. У меня и мысли не было пропускать сезон, разве что если бы он уже закончился.