Энтони Дэвис после матча с «Бруклином»: «У меня не было сомнений, что я вернусь»

"Физически я чувствовал себя прекрасно. Но возвращение после такой травмы — это больше психологический момент. Нужно быть морально готовым выйти и играть. Я был готов. Но в матче нельзя предугадать действия соперника. Мне понадобилась минута, чтобы адаптироваться. Дальше оставалось просто играть с умом. Конечно, у меня есть ограничение по минутам.
Я дал команде понять, что как только я буду на 100% здоров, и если у нас еще останутся игры, то выйду на площадку. Мы все обсудили, я прошел реабилитацию и смог сыграть сегодня. У меня и мысли не было пропускать сезон, разве что если бы он уже закончился.
Видеть, как парни играют вшестером-всемером, по 38−40 минут… Кесслер Эдвардс, Наджи Маршалл играют центрового… Это добавило мне мотивации. Я и так хотел вернуться, но видя, как они сражаются каждую ночь, мне хотелось этого еще больше. У меня не было сомнений, что я вернусь«, — сказал Дэвис после матча с “Бруклином”.
Сегодня во встрече с «Нетс» центровой «Далласа» Энтони Дэвис набрал 12 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 26 минут на паркете.
«Маверикс» победили — 120:101.