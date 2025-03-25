Джейсон Тейтум не смог доиграть матч против «Сакраменто» из-за травмы

В конце третьей четверти матча против «Сакраменто» форвард «Бостона» Джейсон Тейтум исполнил трехочковый с сопротивлением центрового «Кингс» Домантаса Сабониса. Тейтум реализовал бросок, но приземлился на ногу Сабонису, подвернув голеностоп левой ноги. Судьи зафиксировали нарушение правил.
Тейтум оставался на полу несколько минут, пока его осматривал медицинский персонал «Селтикс». Ему помогли добраться до скамейки, после чего он вернулся на площадку, чтобы реализовать один из двух штрафных. Затем форвард направился в раздевалку.
За 25 минут Тейтум успел набрать 25 очков, 7 подборов и 8 передач.
Встреча закончилась победой «кельтов» — 113:95.