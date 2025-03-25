Водка, побег из СССР и загулы: что стало с героем знаменитого матча с США

Паулаускасу тогда было 20, и его усиленно убеждали остаться в США, поступить в университет, а там и НБА не за горами. Только, как уверял Модестас, он всегда помнил о большой семье в Литве: отце, матери, сестре, двух братьях. Руководители сборной СССР настолько доверяли Паулаускасу, что в дальнейшем даже отпускали его на встречи с представителями литовской диаспоры с ночевкой. Иногда он брал за компанию Сергея Белова. Тот сидел молча и, когда Паулаускас спрашивал его, не было ли скучно, отвечал: «Я же видел, что вам хорошо! Раз так, то и мне нормально». В сборной у Сергея Белова и Паулаускаса была репутация самых больших молчунов, вот и селили их вместе.