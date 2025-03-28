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Глава Ла Лиги о критике календаря: «В Лиге Европы играют по четвергам, а следующий матч проводят в воскресенье — никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа — должно быть, они вс

Ранее «Реал», «Барселона» и другие клубы жаловались, что не всегда отдыхают 72 часа перед матчами.

Источник: Спортс"

"В Лиге Европы играют по четвергам на протяжении 14 лет, а следующий матч проводят в воскресенье, и, кажется, никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа — должно быть, они все умерли.

Из-за ковида разрешили делать пять замен, но если вы меняете трех игроков на 85-й минуте и при этом жалуетесь… Если в команде 25 футболистов, то нужно делать ротацию. Не может быть так, что во всем виноваты те, кто управляет лигой.

Не верю, что «Реал» не выйдет на игру. Я об этом не думаю, мне и в голову такое не приходило", — сказал Хавьер Тебас.