Егор Демин — о поражении от Алабамы: «Старался быть максимально агрессивным»

— Алабама — действительно сильная команда. Тут даже нечего добавить. Они отлично обучены, и у них великолепные игроки. Они бросили 50% из-за дуги, если я не ошибаюсь. И да, у них был отличный день. Мы боролись, и, знаете, я просто горжусь этой командой, этим коллективом, тем, как мы… мы не опускали головы и сражались до последней минуты. Мы станем лучше.