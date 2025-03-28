Егор Демин — о поражении от Алабамы: «Старался быть максимально агрессивным»

— Как бы вы объяснили динамику игры и защиту против команды, которая так хорошо бросала трехочковые?
— Алабама — действительно сильная команда. Тут даже нечего добавить. Они отлично обучены, и у них великолепные игроки. Они бросили 50% из-за дуги, если я не ошибаюсь. И да, у них был отличный день. Мы боролись, и, знаете, я просто горжусь этой командой, этим коллективом, тем, как мы… мы не опускали головы и сражались до последней минуты. Мы станем лучше.
— Казалось, у вас был момент, когда во второй половине вы перехватили инициативу, но судьи не особо благоволили BYU. Как вы продолжаете бороться в такой ситуации?
— Ну, в любом матче у каждой команды бывают свои отрезки, когда они перехватывают инициативу. И, думаю, сложность в том, как долго ты можешь удерживать этот момент. Алабама — молодцы, они сохраняли преимущество почти все 40 минут. А у нас не было такой же стабильности в этом плане. Думаю, вот в чем разница.
— Вы выглядели более уверенно, особенно при проходах под кольцо. Что позволяло вам добиваться успеха в таких атаках?
— Просто старался быть максимально агрессивным. В перерыве мы все время обсуждали, как перевести игру под щит — больше атаковать кольцо, искать бреши в защите и прорываться внутрь. Все приходит само: когда находишь нужный ритм, начинаешь видеть, как лучше подобраться к кольцу", — заметил Демин.