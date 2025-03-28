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Леброн Джеймс: «Совершил чудовищную потерю»

"Мы создали себе все условия, чтобы победить. Но дали им бросить много трехочковых в четвертой четверти. Все равно могли выиграть. Я совершил чудовищную потерю. Действовали несогласованно в розыгрыше перед этим.

Источник: Спортс"

«Мы создали себе все условия, чтобы победить. Но дали им бросить много трехочковых в четвертой четверти. Все равно могли выиграть. Я совершил чудовищную потерю. Действовали несогласованно в розыгрыше перед этим. AR (Остин Ривз) смог реализовать важный бросок, пытаясь спасти нас. Остается только снять шляпу, когда соперник забрасывает победный мяч с центра площадки», — сказал после матча с «Чикаго» Джеймс.

Форвард Леброн Джеймс ошибся при вводе мяча из-за боковой на последних секундах четвертой четверти, благодаря чему «Буллс» смогли реализовать трехочковый бросок и выйти вперед («+1») за 6 секунд до конца.

Джеймс отметился в протоколе 17 очками, 5 подборами и 12 передачами.

«Лейкерс» упустили победу — 117:119.