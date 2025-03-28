Егор Демин: «Не пытаюсь принимать решение и не хочу об этом размышлять»

— Мы проделали чертовски хорошую работу. Тут даже нечего добавить. Могли ли мы сделать больше? Возможно. Могли ли сделать меньше? Все ожидали от нас меньшего, и это как раз было нашей главной мотивацией — продолжать бороться. Это нас заряжало, давало энергию каждому игроку в команде. У нас всегда была мотивация… наверное, что-то доказать. Но в первую очередь — доказать самим себе. Это снова говорит о том, какой это потрясающий коллектив людей и игроков, которые сражались до последнего. Конечно, проигрывать никогда нелегко, и в каждом поражении есть уроки.