Егор Демин: «Не пытаюсь принимать решение и не хочу об этом размышлять»

Ожидается, что Демин будет выбран в первом раунде драфта-2025.
— Вы упомянули, как гордитесь этой командой. Что запомнится вам из этого сезона?
— Я запомню абсолютно все. И, как мы говорили ранее в сезоне, это особая команда. Особая команда BYU. А для меня она еще более особая, потому что это мой первый год. И это было… знаете, я получил невероятное удовольствие. Даже не могу объяснить, сколько радости мне принесло быть здесь, играть за эту команду, с этими ребятами, в этой большой семье BYU. Эмоции, конечно, зашкаливают.
— Что сказал ваш тренер Кевин Янг сразу после игры?
— Мы проделали чертовски хорошую работу. Тут даже нечего добавить. Могли ли мы сделать больше? Возможно. Могли ли сделать меньше? Все ожидали от нас меньшего, и это как раз было нашей главной мотивацией — продолжать бороться. Это нас заряжало, давало энергию каждому игроку в команде. У нас всегда была мотивация… наверное, что-то доказать. Но в первую очередь — доказать самим себе. Это снова говорит о том, какой это потрясающий коллектив людей и игроков, которые сражались до последнего. Конечно, проигрывать никогда нелегко, и в каждом поражении есть уроки.
— Вас ждет яркое будущее в баскетболе, впереди серьезные решения. Какой график вы себе установите, прежде чем решить, что будет дальше в вашей карьере?
— Знаете, я пока не хочу об этом слишком много думать. В течение сезона я вообще старался отгонять эти мысли, оставаясь максимально сосредоточенным на самом важном — на игре. Сейчас я просто хочу провести время с командой, насладиться моментом. А там посмотрим, что будет.
— Конечно, все фанаты BYU мечтают снова увидеть вас в футболке университета. Я знаю, что вы это учтете. Но какие факторы повлияют на ваше решение?
— Много факторов. Но, повторюсь, я сейчас даже не пытаюсь принимать решение и не хочу об этом размышлять. Просто хочу взять паузу, провести время с командой, с теми, кто не будет здесь в следующем году, с тренерами, со всеми. Насладиться моментом, вернуться в Прово, продолжить тренировки — а там видно будет", — сказал Демин.