Команда Голдина выбыла в третьем круге «Мартовского безумия»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Команда Мичиганского университета «Вулверинс», за которую выступает российский баскетболист Владислав Голдин, проиграла клубу Обернского университета «Тайгерс» в матче третьего раунда «Мартовского безумия» — мужского баскетбольного турнира первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 78:65 (30:29, 48:36) в пользу «Оберн Тайгерс». Российский центровой «Мичиган Вулверинс» Голдин набрал десять очков, а также сделал девять подборов, два блокшота и один перехват за 34 минуты на паркете.
Все команды, за которые выступают российские баскетболисты, завершили борьбу в плей-офф. Ранее клуб университета Бригама Янга «Кугарс» с Егором Деминым проиграл команде университета Алабамы «Кримсон Тайд» в третьем раунде плей-офф. В первом раунде команда университета Клемсона «Тайгерс» с Виктором Лахиным в составе проиграла «Ковбойз» из университета Макниза.
«Мартовское безумие» — турнир с участием 68 лучших команд из 32 конференций NCAA. Соревнование является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.