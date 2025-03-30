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Остин Ривз (31 очко), Лука Дончич (29) и Леброн Джеймс (25) обеспечили «Лейкерс» победу в матче против «Мемфиса»

Защитник Остин Ривз стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко (8 из 16 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 10 из 10 с линии), 7 подборов и 8 передач при 3 потерях.

Защитник Лука Дончич добавил 29 очков, реализовав 8 из 18 бросков с игры, 2 из 9 из-за дуги и 11 из 12 штрафных, а также 8 подборов и 9 передач при 3 потерях.

Форвард Леброн Джеймс отметился 25 очками (10 из 21 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 6 подборами и 8 передачами при 3 потерях.

Защитник «Мемфиса» Джа Морэнт ответил 22 очками, реализовав 9 из 23 бросков с игры, 1 из 5 из-за дуги и 3 из 5 штрафных, а также 8 подборами и 10 передачами при 4 потерях.

Защитник Десмонд Бэйн набрал больше всего очков в составе «Гриззлис» (29), попав 12 из 18 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги. Также Бэйн собрал 4 подбора и отдал 6 передач без потерь.

Встреча закончилась победой «Лейкерс» — 134:127.