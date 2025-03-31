Джей Би Бикерстафф — об удалении: «Их ассистент тренера допустил некоторые высказывания»

Их ассистент тренера допустил некоторые высказывания, и я на стороне своих парней — мы будем защищать друг друга. Я не позволю, чтобы о моих ребятах говорили в таком тоне. Он сказал то, что сказал, и сам знает, что именно. Я не считаю, что это перешло какую-то грань и привело к эскалации, но на тот момент я понимаю позицию судей. Нельзя просто так говорить что угодно людям или о других людях и ожидать, что это пройдет безнаказанно", — отметил Бикерстафф.