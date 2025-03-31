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Джей Би Бикерстафф — об удалении: «Их ассистент тренера допустил некоторые высказывания»

В матче с «Миннесотой» произошла потасовка, по итогам которой арбитры удалили пять игроков: Наза Рида и Донте Дивинченцо от «Миннесоты», Айзейю Стюарта, Маркуса Сэссера и Рона Холланда от «Пистонс». Также были удалены два тренера: главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф и помощник тренера «волков» Пабло Приджиони.

"Очевидно, ситуация зашла слишком далеко… То, что вы видите — это парни, которые заботятся друг о друге, парни, которые пытаются защитить друг друга, парни, которые прикрывают спины своих товарищей…

Этот случай — один из тех моментов, когда, играя так, как играем мы, ты зарабатываешь репутацию, и тебя будут проверять на прочность… Я считаю, что наши ребята стояли на своем, защищали друг друга и прикрывали своих, и это непреложные принципы в нашей раздевалке…

Их ассистент тренера допустил некоторые высказывания, и я на стороне своих парней — мы будем защищать друг друга. Я не позволю, чтобы о моих ребятах говорили в таком тоне. Он сказал то, что сказал, и сам знает, что именно. Я не считаю, что это перешло какую-то грань и привело к эскалации, но на тот момент я понимаю позицию судей. Нельзя просто так говорить что угодно людям или о других людях и ожидать, что это пройдет безнаказанно", — отметил Бикерстафф.

«Волки» обыграли «Пистонс» — 123:104.