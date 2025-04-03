Стефон Касл установил личный рекорд по подборам (15) и был близок к трипл-даблу в победной игре с «Денвером»

Основной претендент на награду лучшему новичку сезона Стефон Касл набрал 15 очков, 15 подборов и 9 передач при 1 потере, остановившись в шаге от трипл-дабла. Касл реализовал 6 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных. 15 подборов стали рекордными для защитника.