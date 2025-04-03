Стефон Касл установил личный рекорд по подборам (15) и был близок к трипл-даблу в победной игре с «Денвером»

Основной претендент на награду лучшему новичку сезона Стефон Касл набрал 15 очков, 15 подборов и 9 передач при 1 потере, остановившись в шаге от трипл-дабла. Касл реализовал 6 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных. 15 подборов стали рекордными для защитника.
Форвард Харрисон Барнс стал наиболее результативным в «Сперс», на его счету 20 очков и 8 подборов.
Со стороны «Наггетс» выделился защитник Расселл Уэстбрук, в активе которого 30 очков, 11 подборов, 6 передач и 3 перехвата при 11 точных из 25 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 5 из 6 с линии.
«Сперс» одержали победу со счетом 113:106.