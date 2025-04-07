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Майкл Мэлоун: «Сначала казалось, что Мюррэй вернется со дня на день, но потом стало ясно, что это не так»

"Джамал травмирован. Это не перестраховка.

Источник: Спортс"

Ситуация странная. Сначала казалось, что восстановление займет день-два, но потом стало ясно, что это не так. Конечно, для нас это большая потеря. Но у нас достаточно сил. Мы не раз это доказывали. Если Джамал не сможет играть, другим парням придется проявить себя и показать настоящую борьбу.

Надеюсь, он вернется к плей-офф«, — сказал главный тренер “Наггетс” Майкл Мэлоун.

Защитник Джамал Мюррей не сыграл за «Денвер» в пятом матче подряд в воскресенье из-за растяжения правого подколенного сухожилия. Без своего разыгрывающего команда сегодня уступила «Индиане» — 120:125.