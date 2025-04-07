Майкл Мэлоун: «Сначала казалось, что Мюррэй вернется со дня на день, но потом стало ясно, что это не так»

Ситуация странная. Сначала казалось, что восстановление займет день-два, но потом стало ясно, что это не так. Конечно, для нас это большая потеря. Но у нас достаточно сил. Мы не раз это доказывали. Если Джамал не сможет играть, другим парням придется проявить себя и показать настоящую борьбу.
Надеюсь, он вернется к плей-офф«, — сказал главный тренер “Наггетс” Майкл Мэлоун.
Защитник Джамал Мюррей не сыграл за «Денвер» в пятом матче подряд в воскресенье из-за растяжения правого подколенного сухожилия. Без своего разыгрывающего команда сегодня уступила «Индиане» — 120:125.