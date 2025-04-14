Определена сетка плей-офф в НБА

«Лейкерс» (3) встретятся с «Миннесотой» (6), «Денвер» (4) — с «Клипперс».
«Хьюстон» (2) сыграет с победителем матча между «Голден Стэйт» (7) и «Мемфисом» (8).
Соперниками «Оклахомы» (1) могут стать «Голден Стэйт», «Мемфис», «Сакраменто» (9) «или “Даллас” (10).
В первом раунде Восточной конференции встретятся:
«Индиана» (4) — «Милуоки» (5).
«Никс» (3) — «Детройт» (6).
«Бостон» (2) — «Орландо» (7) / «Атланта» (8).
«Кливленд» (1) — «Орландо» / «Атланта» / «Чикаго» (9) / «Майами» (10).
Турнир плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля.
Первый раунд плей-офф стартует 19 апреля.