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Баб Кэррингтон принес победу «Уизардс» над «Майами»

«Вашингтон» вырвал победу у «Хит» в последнем матче регулярного сезона — 119:118.

На последних секундах Кэррингтон прошел всю защиту «Майами» и выбросил мяч высоко в воздух. Снаряд опустился в кольцо от щита по истечении игрового времени.

Кэррингтон за 40 минут на площадке набрал 15 очков, 6 из 18 с игры, 7 подборов и 9 передач.