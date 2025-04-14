Баб Кэррингтон принес победу «Уизардс» над «Майами»

На последних секундах Кэррингтон прошел всю защиту «Майами» и выбросил мяч высоко в воздух. Снаряд опустился в кольцо от щита по истечении игрового времени.
Кэррингтон за 40 минут на площадке набрал 15 очков, 6 из 18 с игры, 7 подборов и 9 передач.
«Вашингтон» вырвал победу у «Хит» в последнем матче регулярного сезона — 119:118.
На последних секундах Кэррингтон прошел всю защиту «Майами» и выбросил мяч высоко в воздух. Снаряд опустился в кольцо от щита по истечении игрового времени.
Кэррингтон за 40 минут на площадке набрал 15 очков, 6 из 18 с игры, 7 подборов и 9 передач.