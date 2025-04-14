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Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, кто вышел в стартовом составе во всех 82 матчах в своем 20-м сезоне в лиге

Разыгрывающий Джаз Джон Стоктон стартовал во всех 82 играх в своем 19-м и последнем сезоне.
Источник: Спортс"

Пол (которому через месяц исполнится 40) стал одним из трех игроков, проведших 82 матча в сезоне в таком возрасте. Стоктон делал это в сезонах, когда ему было 39 и 40, а Майкл Джордан в своем последнем сезоне (в возрасте 39 лет) сыграл все 82 матча, выйдя в старте в 67 из них.

«Это безумие. Я разговаривал об этом с женой. Когда ты в процессе, ты об этом не задумываешься. Типа: “Окей, это 30-я игра. Окей, это 40-я. Это такая-то игра”, — сказал Пол.

Он стал одним из шести игроков, стартовавших во всех 82 матчах завершившегося регулярного сезона. Остальные: форвард «Нью-Йорка» Микэл Бриджес, форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс, защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, центровой «Кливленда» Джарретт Аллен и партнер Пола по «Сперс» форвард Харрисон Барнс.