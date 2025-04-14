«Оклахома» установила рекорд по средней разнице очков за сезон

У «Оклахомы» шестой результат в истории по победам. Они уступили лишь «Голден Стэйт» сезона-2015/16 (73−9), «Чикаго» сезона-1995/96 (72−10), «Чикаго» сезона-1996/97 (69−13), «Лейкерс» сезона-1971/72 (69−13) и «Филадельфии» сезона-1966/67 (68−13).