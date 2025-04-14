«Индиана» отыгралась с «-27» в матче с «Кливлендом», совершив самый большой камбэк в истории клуба

Форвард «Кавальерс» Нэйкуан Томлин ответил дабл-даблом: 24 очка (8 из 21 с игры, 2 из 8 из-за дуги и 6 из 8 с линии) и 12 подборов.
Центровой «Кэвс» Тристан Томпсон добавил 3 очка и 20 подборов.
Самым результативным в составе «иноходцев» стал защитник Квентон Джексон с 21 очками (7 из 16 с игры), а также 6 подборами и 4 перехватами.
Форвард «Кавальерс» Нэйкуан Томлин ответил дабл-даблом: 24 очка (8 из 21 с игры, 2 из 8 из-за дуги и 6 из 8 с линии) и 12 подборов.
Центровой «Кэвс» Тристан Томпсон добавил 3 очка и 20 подборов.