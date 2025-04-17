Василий Карасев о плей-ин: «Играли две российские команды, набрали на двоих 208 очков. Такие матчи только в плюс нашему баскетболу»

Андрей Зубков весь сезон показывает такой результат, как сегодня, а от Влада Трушкина я такой баскетбол очень ждал и рад за него. Он сегодня классно сыграл не только в нападении, но и в защите, несколько раз накрыл соперника. Это та игра лидера, которая и должна быть", — заявил главный тренер столичной команды.