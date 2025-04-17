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Василий Карасев о плей-ин: «Играли две российские команды, набрали на двоих 208 очков. Такие матчи только в плюс нашему баскетболу»

Команда продолжит борьбу за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ после победы над Енисеем в овертайме (106:102). Москвичи сыграют с Пармой 19 апреля.

"Я очень рад за российских игроков, играли две российские команды, набрали на двоих 208 очков, показали невероятную борьбу до последней секунды. Такие матчи только в плюс нашему баскетболу.

Что касается нашей игры, то я сразу говорил, что сегодня матч будет совсем другой. Честь и хвала «Енисею», который сегодня отработал очень хорошо. Самое главное, что мы смогли дотерпеть до конца.

Андрей Зубков весь сезон показывает такой результат, как сегодня, а от Влада Трушкина я такой баскетбол очень ждал и рад за него. Он сегодня классно сыграл не только в нападении, но и в защите, несколько раз накрыл соперника. Это та игра лидера, которая и должна быть", — заявил главный тренер столичной команды.

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков оформил дабл-дабл — 25 очков и 10 подборов. А форвард Владислав Трушкин добавил 27 очков, 6 подборов и 5 блок-шотов.