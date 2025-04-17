Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гэйл Бенсон: «Познакомилась с Джо Дюмарсом на собраниях НБА. Долго думала, кто нам нужен во главе команды»

Организация уволила главу баскетбольных операций Дэвида Гриффина и взяла на эту должность Джо Дюмарса из офиса НБА.

"В течение этого сезона я много и серьзно размышляла о путях движения нашей организации и том, кто нам нужен во главе команды.

Хорошо знакома с Джо, часто имела дело с ним во время собраний лиги. Мое решение не было поспешным, я потратила значительное время на разговоры с игроками, тренерами и функционерами лиги. Их мнения стали для меня очень важными.

С радостью продолжу вкладывать все необходимые ресурсы в команду, как я и делала это в прошлом, чтобы вернуть нас на победный путь", — заявила Гэйл Бенсон.