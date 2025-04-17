Гэйл Бенсон: «Познакомилась с Джо Дюмарсом на собраниях НБА. Долго думала, кто нам нужен во главе команды»

"В течение этого сезона я много и серьзно размышляла о путях движения нашей организации и том, кто нам нужен во главе команды.
Хорошо знакома с Джо, часто имела дело с ним во время собраний лиги. Мое решение не было поспешным, я потратила значительное время на разговоры с игроками, тренерами и функционерами лиги. Их мнения стали для меня очень важными.
С радостью продолжу вкладывать все необходимые ресурсы в команду, как я и делала это в прошлом, чтобы вернуть нас на победный путь", — заявила Гэйл Бенсон.