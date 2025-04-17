Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чендлер Парсонс о закрытой пресс-конференции «Далласа»: «Твоя команда сражается за плей-офф, а ты сидишь и говоришь об обмене, который прошел пару месяцев назад»

Бывшему игроку не понравилась линия поведения организации в истории с Лукой Дончичем. На этой неделе клуб провел закрытую пресс-конференцию без записывающих устройств по этому поводу.
Источник: Спортс"

"Это совершенно трусливое поведение. Запрет на микрофоны и камеры — одна из наиболее шокирующих ситуаций, с которыми я сталкивался в спортивной журналистике. Очень странно.

Да и выбранное время. За день до матчей плей-ин. Скоро предстоят заключительные интервью сезона, когда в любом случае пришлось бы отвечать на вопросы.

Во всей ситуации с Лукой организация выглядела низкопробной. Плохой подход к ведению бизнеса. Нико Харрисон провел в «Далласе» меньше времени, чем Лука, он должен был уважать его вклад в город.

И эта встреча, эта «Кумбайя» в узком кругу — выглядит ужасно в поле зрения публики. Неужели у них нет никого в PR-отделе, кто сказал бы им, что это чудовищная идея? Они выглядят мягкими.

И это еще один раздражитель для коллектива. Команда сражается за попадание в плей-офф, а ты сидишь и разговариваешь об обмене, который прошел пару месяцев назад", — рассудил Парсонс.