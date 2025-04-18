Брайан Уиндхорст: «У “Сакраменто” был рабочий фронт-офис — они лишили их полномочий и выжили из города. Что здесь вообще происходит?»

«У них был звездный разыгрывающий (Де’Аарон Фокс), но они позволили отношениям с ним пойти под откос.
У них был «Менеджер года» (Монте Макнэр) — отношения пошли под откос. Он знал, что его уволят, потому что они уже наняли Скотта Перри. Он неделями ждал увольнения.
Они наконец нашли тренера, который вывел их на верный путь — Майка Брауна. Они так им восхищались, что продлили контракт прошлым летом. А через два месяца после начала сезона его уволили. Это классический пример того, почему они десятилетиями остаются плохой организацией.
У них был рабочий фронт-офис — они лишили их полномочий и выжили из города. Что здесь вообще происходит?.. Почему мы должны верить в решения, принимаемые наверху?", — задался вопросом Уиндхорст.
По данным The Athletic, Макнэр, понимавший, что его время в «Кингс» подходит к концу, не хотел увольнять Брауна. Также сообщалось, что он был против обмена защитника Зака Лавина и подписания защитника Демара Дерозана прошлым летом.
Вивек Ранадиве приобрел «Сакраменто» в 2013 году. С тех пор «короли» сменили восемь главных тренеров, четырех генеральных менеджеров и лишь один раз вышли в плей-офф (в 2023 году).