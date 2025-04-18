Адам Сильвер: «Лично я сам болею за Луку Дончича. Я хочу, чтобы он преуспел. И хочу, чтобы “Даллас” тоже преуспел»

«С момента того обмена для них настали тяжелые времена, это несомненно. Сначала Энтони Дэвис, боже мой, получил травму в самой первой игре за “Мэверикс”. Затем Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона. Знаете, я горжусь этой командой. Они по-прежнему сражаются. У них еще есть шанс пробиться в плей-офф завтра вечером.