Мэтью Ишбиа: «Обещаю вам, мы выиграем чемпионские титулы — во множественном числе»

"Недоволен сезоном. В связи с этим мы внесем некоторые изменения. Моя работа, как владельца — принимать эти решения и пробовать другие пути. Потому что-то, как мы действовали последние 2,5 года, не принесло желаемого успеха… Мы изменим подход.
Обещаю вам, мы выиграем чемпионские титулы — во множественном числе", — заявил Ишбиа.
С момента основания в 1968 году «Санс» еще ни разу не становились чемпионами.
После четырех подряд попаданий в плей-офф и выхода в финал НБА-2021 «Финикс» впервые с сезона-2019/20 не будет участвовать в первом раунде.