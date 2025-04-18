Мэтью Ишбиа: «Обещаю вам, мы выиграем чемпионские титулы — во множественном числе»

"Недоволен сезоном. В связи с этим мы внесем некоторые изменения. Моя работа, как владельца — принимать эти решения и пробовать другие пути. Потому что-то, как мы действовали последние 2,5 года, не принесло желаемого успеха… Мы изменим подход.