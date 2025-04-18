Джини Басс об обмене Луки Дончича: «Если бы информация просочилась, сделка, скорее всего, не состоялась бы»

«У меня есть ощущение, что если бы информация просочилась, сделка, скорее всего, не состоялась бы по множеству причин. Есть люди, которые работали бы против нас, те, кто не хотел бы видеть этот обмен. Поэтому держать все в тайне было крайне важно. Наш круг доверия узок, потому что в прошлом у нас действительно были проблемы с утечками, которые срывали планы и создавали проблемы в работе офиса… Наконец мы избавились от этого. Теперь, когда нужно, мы можем сохранять секретность… Этот опыт научил меня, что всегда нужно делать то, что лучше для организации, потому что у каждого есть свои интересы и свое видение того, как должны развиваться события», — сказала Басс.