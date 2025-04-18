Марк Стэйн: «Обмен Дюрэнта в “Хьюстон” теперь выглядит еще “менее вероятным”, чем раньше»

«Весь сезон мы сообщали, что следующая значимая сделка “Рокетс” произойдет не в течение сезона (что подтвердилось) и вряд ли будет нацелена на Кевина Дюрэнта, поскольку будущий член Зала славы не вписывается в временные рамки молодого перспективного костяка “Хьюстона”.