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Марк Стэйн: «Обмен Дюрэнта в “Хьюстон” теперь выглядит еще “менее вероятным”, чем раньше»

Ранее Чарания сообщил о «взаимной заинтересованности» между форвардом «Финикса» Кевином Дюрэнтом и «Рокетс».

Источник: Спортс"

«Весь сезон мы сообщали, что следующая значимая сделка “Рокетс” произойдет не в течение сезона (что подтвердилось) и вряд ли будет нацелена на Кевина Дюрэнта, поскольку будущий член Зала славы не вписывается в временные рамки молодого перспективного костяка “Хьюстона”.

Теперь, когда «Рокетс» с 52 победами готовятся начать серию плей-офф против «Голден Стэйт», источники рассказывают нам с Джейком Фишером, что интерес «Хьюстона» к обмену Дюрэнта выглядит еще «менее вероятным», чем раньше", — написал Стэйн.

Первый матч серии плей-офф первого раунда между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт» начнется в 21 апреля.