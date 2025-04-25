Эван Мобли получил награду «Лучшему защищающемуся игроку» сезона-2024/25

Баскетболист стал пятым 23-летним игроком, выигравшим титул лучшего защитника, присоединившись к Элвину Робертсону (1985−86), Дуайту Ховарду (2008−09), Каваю Ленарду (2014−15) и Джарену Джексону-младшему (2022−23). Ни один игрок моложе 23 лет не получал эту награду, которая вручается с сезона 1982−83.
В регулярном сезоне 2024−25 Мобли занял: 6-е место в НБА по блок-шотам за игру (1,59), 13-е место по подборам в защите за игру (7). Он мешал в среднем 10,4 броска за матч — третий показатель среди игроков, сыгравших ≥ 70% игр команды (58 из 82).
Когда Мобли был ближайшим защитником, соперники реализовывали лишь 44,5% бросков с игры — на 3,2% ниже их ожидаемого процента (47,7%). Эта разница стала четвертой среди 30 игроков, защищавшихся против ≥ 1000 бросков за сезон.
С ним на площадке клуб имел защитный рейтинг 108,6 — это был бы 2-й результат в лиге.
Мобли дважды признавался лучшим защитником месяца в Восточной конференции (декабрь, февраль) и впервые попал на Матч всех звезд НБА.
В 71 игре он в среднем набирал 18,5 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи за 30,5 минут. «Кливленд» (64−18) с его помощью показал второй лучший результат в истории франшизы и занял 1-е место на Востоке.