Эван Мобли получил награду «Лучшему защищающемуся игроку» сезона-2024/25

В регулярном сезоне 2024−25 Мобли занял: 6-е место в НБА по блок-шотам за игру (1,59), 13-е место по подборам в защите за игру (7). Он мешал в среднем 10,4 броска за матч — третий показатель среди игроков, сыгравших ≥ 70% игр команды (58 из 82).