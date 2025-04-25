Джимми Батлер рискует пропустить 3-ю игру серии против «Хьюстона»

У «Уорриорз» и Батлера есть два дня отдыха перед домашним матчем против «Хьюстона», серия первого раунда пока идет с равным счетом 1−1.
Батлер сделает все возможное, чтобы успеть восстановиться к игре, которая начнется 27 апреля в 3.30 по московскому времени. Вероятность его возвращения будет зависеть от того, как его организм отреагирует на лечение в ближайшие два дня.
Батлер получил травму, высоко подпрыгнув за защитным подбором после промаха форварда «Рокетс» Амена Томпсона. Томпсон не дал Батлеру приземлиться, и тот упал на копчик, сразу же явно почувствовав боль. Во второй четверти «Уорриорс» объявили, что Батлер не сможет продолжить игру из-за ушиба таза.