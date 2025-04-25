Джейлен Дюрен выбросил мяч за пределы площадки, лишив «Детройт» последней атаки в матче с «Нью-Йорком»

За 3,5 секунды до конца Брансон реализовал один из двух штрафных бросков, увеличив отрыв до четырех очков.
Форвард «Пистонс» Тобайас Харрис реализовал трехочковый, сократив отставание до «-1».
Брансон выполнил еще один штрафной за 0,5 секунды до конца, а после намеренного промаха второй попытки «Пистонс» получили право на вбрасывание перед своей скамейкой, хотя сирена прозвучала преждевременно.
Однако «Детройт» так и не успел сделать последний бросок, поскольку пас Джейлена Дюрена улетел за пределы площадки на противоположной стороне.