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Джейлен Дюрен выбросил мяч за пределы площадки, лишив «Детройт» последней атаки в матче с «Нью-Йорком»

За 5 секунд до конца четвертой четверти тренеры, игроки и болельщики Детройта требовали зафиксировать нарушение правил зоны у защитника Никс Джейлена Брансона.
Источник: Спортс"

За 3,5 секунды до конца Брансон реализовал один из двух штрафных бросков, увеличив отрыв до четырех очков.

Форвард «Пистонс» Тобайас Харрис реализовал трехочковый, сократив отставание до «-1».

Брансон выполнил еще один штрафной за 0,5 секунды до конца, а после намеренного промаха второй попытки «Пистонс» получили право на вбрасывание перед своей скамейкой, хотя сирена прозвучала преждевременно.

Однако «Детройт» так и не успел сделать последний бросок, поскольку пас Джейлена Дюрена улетел за пределы площадки на противоположной стороне.