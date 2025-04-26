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Сергей Козин: «28 потерь, так невозможно играть»

Клуб из Нижнего Новгорода уступил ЦСКА во 2-м матче серии (0−2) с разрывом в 41 очко (65:106), несмотря на выигранную 3-ю четверть (19:17).

«Мы сделали 28 потерь, и так невозможно играть против такого соперника. Единственный позитивный момент — третья четверть, которую мы даже смогли выиграть. В ней мы показали тот баскетбол, который должны показывать с самого начала. К сожалению, пока не можем так играть на протяжении 40 минут. Постараемся показать свой лучший баскетбол в Нижнем Новгороде», — заключил главный тренер Сергей Козин.

«Тяжелая для нас игра. Совершили 28 потерь, соперники убегали, набирали легкие очки. Трудно выиграть у такой команды как ЦСКА с таким количеством ошибок», — признался защитник Александр Хоменко.