Сергей Козин: «28 потерь, так невозможно играть»

«Мы сделали 28 потерь, и так невозможно играть против такого соперника. Единственный позитивный момент — третья четверть, которую мы даже смогли выиграть. В ней мы показали тот баскетбол, который должны показывать с самого начала. К сожалению, пока не можем так играть на протяжении 40 минут. Постараемся показать свой лучший баскетбол в Нижнем Новгороде», — заключил главный тренер Сергей Козин.