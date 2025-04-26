Сергей Козин: «28 потерь, так невозможно играть»

«Мы сделали 28 потерь, и так невозможно играть против такого соперника. Единственный позитивный момент — третья четверть, которую мы даже смогли выиграть. В ней мы показали тот баскетбол, который должны показывать с самого начала. К сожалению, пока не можем так играть на протяжении 40 минут. Постараемся показать свой лучший баскетбол в Нижнем Новгороде», — заключил главный тренер Сергей Козин.
«Тяжелая для нас игра. Совершили 28 потерь, соперники убегали, набирали легкие очки. Трудно выиграть у такой команды как ЦСКА с таким количеством ошибок», — признался защитник Александр Хоменко.