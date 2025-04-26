Реджи Миллер: «Джордан пытался выцарапать мне глаз»

До сих пор, думаю, я бы, наверное, врезал бы Майку, если бы увидел его. Это реально, потому что есть вещи, которые сказаны между строк, которые триггерят тебя, которые ты не забываешь. Это смешно, потому что во время 75-летия, помните, Майк не участвовал ни в каких подготовительных мероприятиях и тому подобном, но он появился перед тем, как мы все вышли.