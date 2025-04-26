Реджи Миллер: «Джордан пытался выцарапать мне глаз»

«Я такой: “Ладно, добиваю, попал” — теперь я бегу прямо к нему, чтобы дать ему знать об этом. Окей, мне пришлось быстро развернуться, потому что я не хотел, чтобы он подошел и схватил меня за горло. Так что я такой: “Окей”. Мы хватаем друг друга — оба хватаем — и тут он царапает мне глаз. Я типа не вижу. Он пытался выцарапать мне глаз.
Посмотри на эту царапину. Он меня здорово поцарапал. Посмотри на эту огромную руку! Но смотри, я держу его и контролирую — я такой: «Окей, но ты никуда не денешься».
После этого я сижу и надеюсь хотя бы на то, что, если меня удалят, то его тоже удалят. При этом это все происходит у нас дома.
Как бы не так. Он остается, бросает штрафные, а потом набирает 45 против нас. Не то чтобы я мог помешать ему набрать 45 очков, но хотя бы дайте мне шанс. У нас дома!" — рассказал Миллер.
«Эм Джей выбросил три удара на выезде, и его не выгнали. Это безумие», — заметил Стивен Джексон.
"Да, на следующий день меня дисквалифицируют на один матч, а его — на три матча.
Одна вещь, о которой я жалею — мне бы хотелось сыграть больше, чем одну серию против этого парня. Я не говорю, что выиграл бы. Выиграли бы мы? Наверное, нет. Но тебя судят по большим победам. Я выиграл несколько битв, но он всегда выигрывал войны. У него шесть таких побед.
Мне просто хотелось большего. Хотелось бы сыграть против него чаще. Просто, чтобы испытать это. Тогда я верил в себя. Хотел увидеть, на что я способен против этого парня. Я тоже умею играть, понимаешь? Хотел увидеть, на что я способен против него.
…
До сих пор, думаю, я бы, наверное, врезал бы Майку, если бы увидел его. Это реально, потому что есть вещи, которые сказаны между строк, которые триггерят тебя, которые ты не забываешь. Это смешно, потому что во время 75-летия, помните, Майк не участвовал ни в каких подготовительных мероприятиях и тому подобном, но он появился перед тем, как мы все вышли.
Он подошел к Мэджику, мы все стояли там, и я говорю себе: «Я бы мог». У нас там стоят 75 величайших игроков, и в голове я говорю себе: «Черт, а я бы мог», — рассказал Миллер.