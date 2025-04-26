Реджи Миллер: «У Леброна величайшая карьера, но Джордан — лучший игрок в истории»

"У него не было слабостей. Попробуй заставить его идти влево. Попробуй заставить его идти вправо. Попробуй играть на опережение. Попробуй держать руками. Попробуй играть грубо. У меня только одно сравнение: так, наверное, центровые чувствовали себя против Шака. Он был Шаком среди атакующих защитников.
Не было способа ни обойти его, ни встать перед ним. Он был просто слишком силен. А еще у него был прыжок в 48 дюймов. Так что ты никогда не мог блокировать его бросок. А еще он держал мяч, будто это чертов апельсин. Так что он дразнит тебя, держит мяч перед твоим лицом — язык высунут, жует жвачку и все такое.
Никаких слабостей. Ни одной. Ноль.
Я люблю посмотреть видео. Всегда ищу слабину. Я находил слабину у каждого. Но не у него. Я не мог найти слабину. Ничего.
Окей, если он идет налево, какие у него проценты? Отличные. Направо? Отличные. Бросок с отклонением? Отличные. Подбор? Отлично. Передачи? Отлично. На него невозможно было никак повлиять.
При этом он курит, пьет, прикалывается на паркете, играет в карты. Все это. Он как будто пытался давать нас всем фору…
Все постоянно спорят: кто GOAT, кто величайший, он или Леброн. Стараюсь держаться подальше от этого. Я играл против Леброна в его дебютный год, так что мне не с чем сравнивать. Но вот что я скажу: у Леброна — величайшая карьера, но Майкл Джордан — лучший баскетболист в истории.
Многие старики хотят гнобить Леброна, потому что они сами не были настолько хороши в таком возрасте. Он в 22-м сезоне, в 40 лет, набирает 25, 8 и 8. Сейчас войдет в первую или вторую сборную НБА. Некоторые из этих парней даже в расцвете сил не были так хороши. Это чистая правда", — заявил Миллер.