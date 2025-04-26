Реджи Миллер: «У Леброна величайшая карьера, но Джордан — лучший игрок в истории»

Не было способа ни обойти его, ни встать перед ним. Он был просто слишком силен. А еще у него был прыжок в 48 дюймов. Так что ты никогда не мог блокировать его бросок. А еще он держал мяч, будто это чертов апельсин. Так что он дразнит тебя, держит мяч перед твоим лицом — язык высунут, жует жвачку и все такое.