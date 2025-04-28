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Леброн Джеймс получил удар локтем в затылок от Руди Гобера

После просмотра повтора судьи переквалифицировали персональное замечание Гобера в неспортивный фол 1-й степени.

По итогам матча Джеймс набрал 27 очков, 12 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Гобер отметился 5 очками и 10 подборами.

Встреча закончилась победой «Миннесоты» (116:113), «Вулвс» ведут в серии 3−1.