Леброн Джеймс получил удар локтем в затылок от Руди Гобера

По итогам матча Джеймс набрал 27 очков, 12 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Гобер отметился 5 очками и 10 подборами.
Встреча закончилась победой «Миннесоты» (116:113), «Вулвс» ведут в серии 3−1.
После просмотра повтора судьи переквалифицировали персональное замечание Гобера в неспортивный фол 1-й степени.
По итогам матча Джеймс набрал 27 очков, 12 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Гобер отметился 5 очками и 10 подборами.
Встреча закончилась победой «Миннесоты» (116:113), «Вулвс» ведут в серии 3−1.