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Фол Леброна Джеймса позволил Энтони Эдвардсу принести победу «Миннесоте» в насыщенной концовке 4-го матча с «Лейкерс»

За 39,5 секунды до конца форвард Джейден Макдэниэлс забросил мяч из-под кольца с фолом, выведя свою команду вперед 114:113.
Источник: Спортс"

В последующей атаке «Лейкерс» Макдэниэлс чуть не спровоцировал потерю у защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича, вынудив того взять тайм-аут.

Затем форвард перехватил мяч, который «Лейкерс» вводили в игру из-за боковой.

Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс прошел под кольцо и, казалось, потерял мяч, но после тренерского челленджа Криса Финча судьи установили, что форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс нарушил правила на Эдвардсе.

Лидер «Миннесоты» реализовал оба штрафных.

В последней атаке матча бросок из-за дуги защитника «Лейкерс» Остина Ривза не достиг цели.

«Тимбервулвс» увеличили отрыв в серии (3−1), следующий матч состоится 1 мая в Лос-Анджелесе.