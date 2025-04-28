Фол Леброна Джеймса позволил Энтони Эдвардсу принести победу «Миннесоте» в насыщенной концовке 4-го матча с «Лейкерс»

Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс прошел под кольцо и, казалось, потерял мяч, но после тренерского челленджа Криса Финча судьи установили, что форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс нарушил правила на Эдвардсе.