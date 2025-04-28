Фол Леброна Джеймса позволил Энтони Эдвардсу принести победу «Миннесоте» в насыщенной концовке 4-го матча с «Лейкерс»

В последующей атаке «Лейкерс» Макдэниэлс чуть не спровоцировал потерю у защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича, вынудив того взять тайм-аут.
Затем форвард перехватил мяч, который «Лейкерс» вводили в игру из-за боковой.
Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс прошел под кольцо и, казалось, потерял мяч, но после тренерского челленджа Криса Финча судьи установили, что форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс нарушил правила на Эдвардсе.
Лидер «Миннесоты» реализовал оба штрафных.
В последней атаке матча бросок из-за дуги защитника «Лейкерс» Остина Ривза не достиг цели.
«Тимбервулвс» увеличили отрыв в серии (3−1), следующий матч состоится 1 мая в Лос-Анджелесе.