Дэвид Робинсон, Тим Данкан и Виктор Вембаньяма поздравили Стефона Касла с наградой «Лучший новичок»

Робинсон (1990), Данкан (1998) и Вембаньяма (2024) ранее были признаны лучшими новичками года.
«Сперс» стали второй командой за последние 50 лет, игроки которой дважды подряд получали награду «Новичок года».
Легенды «Сперс» Дэвид Робинсон и Тим Данкан, а также нынешняя суперзвезда команды Виктор Вембаньяма приняли участие в церемонии награждения Касла.
Робинсон (1990), Данкан (1998) и Вембаньяма (2024) ранее были признаны лучшими новичками года.
«Сперс» стали второй командой за последние 50 лет, игроки которой дважды подряд получали награду «Новичок года».