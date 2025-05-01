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Дэвид Робинсон, Тим Данкан и Виктор Вембаньяма поздравили Стефона Касла с наградой «Лучший новичок»

Легенды «Сперс» Дэвид Робинсон и Тим Данкан, а также нынешняя суперзвезда команды Виктор Вембаньяма приняли участие в церемонии награждения Касла.

Источник: Спортс"

Робинсон (1990), Данкан (1998) и Вембаньяма (2024) ранее были признаны лучшими новичками года.

«Сперс» стали второй командой за последние 50 лет, игроки которой дважды подряд получали награду «Новичок года».