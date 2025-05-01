Дайсон Дэниэлс стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2024/25 НБА

В свой 1-й сезон в «Хоукс» и 3-й в лиге Дэниэлс набирал 14,1 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи и 3 перехвата, попадая 49,3% бросков с игры и 34% из-за дуги. В предыдущем году в «Новом Орлеане» на счету защитника были 5,8 очка, 3,9 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем.