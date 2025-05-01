Пэт Спенсер был удален за удар головой Алперена Шенгюна

Спенсер был удален за удар головой центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.
Инцидент случился на исходе стычки с участием «больших» Трэйса Джексон-Дэвиса и Шенгюна, которые получили по техническому замечанию.
Стив Керр выпустил на площадку резервистов во второй половине проигранного матча (116:131). 28-летний защитник провел на площадке 14 минут, набрав 11 очков, 4 подбора и 2 передачи при 5 точных из 7 бросков с игры.
Спенсер был удален за удар головой центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.
Инцидент случился на исходе стычки с участием «больших» Трэйса Джексон-Дэвиса и Шенгюна, которые получили по техническому замечанию.