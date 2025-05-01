«Это как бы намек на мою неопытность? Вы считаете, что я не советуюсь с ассистентами? Я обсуждаю с ними все решения, каждый раз. Очень странное предположение», — раздраженно отозвался Редик и завершил предматчевую пресс-конференцию.
Джей Джей Редик о заменах: «Вы думаете, что я не разговариваю со своими ассистентами?»
Главного тренера «Лейкерс» спросили, не собирается ли он положиться на своих ассистентов в вопросе ротации игроков на фоне 2-й половины 4-го матча серии первого раунда плей-офф, проведенного командой без замен.