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Бадди Хилд набрал 33 очка в 7-м матче серии с «Хьюстоном»

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд. На его счету 33 очка, 12 из 15 с игры, 9 из 11 из-за дуги. Также Хилд набрал 3 подбора и 3 передачи и сделал 2 блока.

Лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри и Джимми Батлер добавили 22 (8 из 16) и 20 (7 из 13) очков соответственно.

Лидером «Рокетс» был Амен Томпсон, у которого 24 очка, 9 из 16 с игры.