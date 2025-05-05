Бадди Хилд набрал 33 очка в 7-м матче серии с «Хьюстоном»

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд. На его счету 33 очка, 12 из 15 с игры, 9 из 11 из-за дуги. Также Хилд набрал 3 подбора и 3 передачи и сделал 2 блока.