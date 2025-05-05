Бадди Хилд набрал 33 очка в 7-м матче серии с «Хьюстоном»

Лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри и Джимми Батлер добавили 22 (8 из 16) и 20 (7 из 13) очков соответственно.
Лидером «Рокетс» был Амен Томпсон, у которого 24 очка, 9 из 16 с игры.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд. На его счету 33 очка, 12 из 15 с игры, 9 из 11 из-за дуги. Также Хилд набрал 3 подбора и 3 передачи и сделал 2 блока.
Лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри и Джимми Батлер добавили 22 (8 из 16) и 20 (7 из 13) очков соответственно.
Лидером «Рокетс» был Амен Томпсон, у которого 24 очка, 9 из 16 с игры.