Сэм Эмик: «Выступление Джейлена Грина дало еще больше аргументов в пользу его обмена на звезду»

Особенно показателен пример Джейлена Грина. Он уже давно пытается доказать, что достоин быть лицом команды. Но в этой серии он провалился, в среднем набирая всего 13,2 очка при 37,2% попаданий с игры и 29,5% из-за дуги. Это лишь усиливает аргументы в пользу обмена на проверенного игрока. В решающем матче серии Грин набрал всего 6 очков (2 из 7 с игры, 0 из 2 из-за дуги). Более того, этим летом на рынке могут оказаться серьезные игроки — от Кевина Дюрэнта («Финикс») и Зайона Уильямсона («Новый Орлеан») до Янниса Адетокумбо («Милуоки»).