Сэм Эмик: «Выступление Джейлена Грина дало еще больше аргументов в пользу его обмена на звезду»

«Рокетс» нечего стыдиться.
Прошло всего четыре сезона с тех пор, как эра Джеймса Хардена завершилась так некрасиво: франчайз добился обмена в «Бруклин», оставив фанатов в разочаровании. Но кто бы мог подумать, что в итоге все сложится так удачно?
Теперь «Хьюстон» подходит к этому лету с приятной дилеммой: благодаря тому самому обмену у них есть множество драфт-пиков и талантливой молодежи, что позволяет команде выбирать дальнейшую стратегию. Они могут пойти по тернистому пути, дав нынешнему костяку — Алперену Шенгюну (22 года), Джейлену Грину (23), Амену Томпсону (22) и компании — продолжить расти вместе. В таком подходе есть смысл, особенно учитывая оборонительный стиль, который этот состав и тренер Име Удока уже начали выстраивать.
Однако, поскольку активов у «Рокетс» более чем достаточно, внутри клуба неизбежно развернется жаркая дискуссия: стоит ли гнаться за более опытной звездой, которая ускорит их прогресс?
Особенно показателен пример Джейлена Грина. Он уже давно пытается доказать, что достоин быть лицом команды. Но в этой серии он провалился, в среднем набирая всего 13,2 очка при 37,2% попаданий с игры и 29,5% из-за дуги. Это лишь усиливает аргументы в пользу обмена на проверенного игрока. В решающем матче серии Грин набрал всего 6 очков (2 из 7 с игры, 0 из 2 из-за дуги). Более того, этим летом на рынке могут оказаться серьезные игроки — от Кевина Дюрэнта («Финикс») и Зайона Уильямсона («Новый Орлеан») до Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Так или иначе, «Рокетс» отлично подготовлены, чтобы оставаться грозной силой на Западе в ближайшие годы", — написал Эмик.